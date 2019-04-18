В ПриватБанке рассказали, как решение суда повлияет на его работу

Признание процедуры национализации "ПриватБанка" незаконной пока никак не повлияет на его работу. Об этом в Facebook сообщила представитель пресс-службы банка Инна Музычук.

По ее словам, с учетом, что "ПриватБанк" в данном процессе не является одной из сторон, в банке могут лишь комментировать свою позицию

"И она выглядит довольно оптимистичной - банк при любых условиях продолжит свою стабильную работу, как это и было всегда, все 27 лет существования банка", - отметила Музычук и подчеркнула, что решение суда, который признал национализацию незаконной, до вступления в силу не скажется на работе финансового учреждения.

Она также отметила, что наблюдательный совет ПриватБанка сосредоточен на возврате почти 160 млрд гривен, которыми государство докапитализировало его после национализации. Этого можно достичь за счет максимизации рыночной стоимости банка и продажи его надежному иностранному инвестору.

"Во-вторых, не менее важно вернуть деньги, выведенные из банка бывшими владельцами. Более двух лет банк выступает против бывших акционеров в украинских и международных судах, требуя возмещения убытков, сумма которых достигает миллиардов долларов США. Масштабы битвы действительно эпические. Сейчас насчитывается более 1000 судебных производств в Украине и мире", - говорится в сообщении.

Фото: реакция ПриватБанка

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной процедуру национализации "ПриватБанка".

Также сегодня сдало известно, что Национальный банк подаст апелляционную жалобу на это на решение. У регулятора напомнили, что банк национализировали из-за снижения регулятивного капитала до отрицательных значений.