В ПриватБанке раскрыли детали иска против Коломойского в американский суд

Фото: ПриватБанк (УНИАН)

Банк обвиняет Коломойского и Боголюбова в мошеннических схемах на сотни миллионов

Национализированный "ПриватБанк" инициировал судебное разбирательство в суде штата Делавэр (США) против бывших совладельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других физических и юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, "ПриватБанк" требует возмещения убытков в размере нескольких сотен миллионов долларов, которые он понес в результате различных действий, совершенных его бывшими собственниками, их приближенными лицами Мордехаем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриелом Лейбером, а также различными компаниями, зарегистрированными в США.

Основанием для иска в американский суд является ряд схем, которые имеют признаки мошенничества и которые, как считает "ПриватБанк", были организованы Коломойским и Боголюбовым совместно с другими ответчиками.

Целью этих схем было "завладение активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных "ПриватБанком" в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам", отмечается в сообщении.

В "ПриватБанке" напоминают, что будут обращаться и суды других стран для привлечения своих бывших собственников и связанных с ними лиц к ответственности за убытки, которые были нанесены банку.

Как сообщалось РБК-Украина, Национализированный "ПриватБанк" подал в иск бывшим совладельцам банка Игорю Коломойкому и Геннадию Боголюбову, а также к и их компаниям иск в суде штата Делавэр (США).

Напомним, 23 ноября 2018 года национализированный "ПриватБанк" подтвердил отказ Высокого суда Лондона рассматривать иск банка к его бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Как отмечалось в сообщении банка, это судебное решение является только первым этапом процесса и банк намерен обжаловать его.