В ПриватБанке прокомментировали решение Лондонского арбитража по евробондам

Государственный "ПриватБанк" подтвердил информацию о том, что Лондонский международный арбитражный суд вынес решения по еврооблигациям, выпущенным банком в сентябре 2010 и феврале 2013 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, банк не может предоставить полной информации о решении, учитывая обязательства по сохранению конфиденциальности.

Однако банк заявляет, что решения Лондонского арбитража являются частичными и вступление в силу зависит от последующих решений суда. В частности, речь идет об определении держателей еврооблигаций, имеющих право на получение выплаты, одновременном исключении определенных держателей облигаций на основании соответствующих критериев.

"Таким образом, пока решения не возлагают на банк обязательства осуществить любые выплаты любому лицу по таким решениям", - говорится в заявлении "ПриватБанка".

Напомним, "ПриватБанк", ранее принадлежавший украинским бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, был национализирован в декабре 2016 года.

В процессе национализации "ПриватБанка" долги банка перед держателями еврооблигаций были конвертированы в капитал банка. Речь идет о двух выпусках этих ценных бумаг, суммарный объем эмиссии которых составил 335 млн долларов. Далее, после конвертации долга и его уменьшения за счет формирования резервов, весь пакет акций, то есть 100%, "ПриватБанка" выкупило Министерство финансов за 1 гривну. В результате задолженность перед держателями евробондов была обнулена.

Процедура bail-in (принудительной конвертации средств в капитал банка) была оспорена держателями облигаций.