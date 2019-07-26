У ПриватБанку прокоментували рішення Лондонського арбітражу за євробондами

Державний "ПриватБанк" підтвердив інформацію про те, що Лондонський міжнародний арбітражний суд виніс рішення за єврооблігаціями, випущеними банком у вересні 2010 та лютому 2013 року. Про це повідомляє прес-служба банку.

Як наголошується в повідомленні, банк не може надати повної інформації про рішення, враховуючи зобов'язання по збереженню конфіденційності.

Проте банк заявляє, що рішення Лондонського арбітражу є частковими і вступ в силу залежить від наступних рішень суду. Зокрема, йдеться про визначення власників єврооблігацій, які мають право на отримання виплати, одночасному виключенні певних власників облігацій на підставі відповідних критеріїв.

"Таким чином, наразі рішення не покладають на банк зобов'язання здійснити будь-які виплати будь-якій особі за такими рішеннями", - йдеться в заяві "ПриватБанку".

Нагадаємо, "ПриватБанк", що раніше належав українським бізнесменам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, був націоналізований в грудні 2016 року.

У процесі націоналізації "Приватбанку" борги банку перед утримувачами єврооблігацій були конвертовані в капітал банку. Мова йде про два випуски цих цінних паперів, сумарний обсяг емісії яких склав 335 млн доларів. Далі, після конвертації боргу та його зменшення за рахунок формування резервів, весь пакет акцій, тобто 100%, "ПриватБанку" викупило Міністерство фінансів за 1 гривню. В результаті заборгованість перед власниками євробондів була обнулена.

Процедура bail-in (примусової конвертації коштів до капіталу банку) була оскаржена власниками облігацій.