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В ПриватБанке произошел сбой

НовостиОбщество    09.07.2018 - 21:09
Фото: отделение ПриватБанка (РБК-Украина)
Фото: отделение ПриватБанка (РБК-Украина)

Все терминалы и банкоматы "ПриватБанка" не работают

В "ПриватБанке" произошел сбой. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе "ПриватБанка". 

В контактном центре банка сообщили, что все терминалы и банкоматы не работают. Также не проводятся оплаты в POS-терминалах "ПриватБанка", платежи "Приват24" и Liqpay. Кроме того, в центре сообщили, что услугами можно будет воспользоваться в течение двух часов.

В пресс-службе сообщили, что "ПриватБанк" подключил резервные каналы для обеспечения стабильности сервисов из-за аварии магистральных каналов связи.

Сообщается, что авария магистральных каналов связи в конце рабочего дня 9 июля стала причиной временных перебоев в сети POS-терминалов и банкоматов банка. Сейчас специалисты "ПриватБанка" проводят экстренные работы по подключению резервных каналов связи, что позволит восстановить стабильность платежных сервисов в течение часа.

Напомним, в конце июня "ПриватБанк" предупредил своих клиентов о мошеннической смс-рассылке. 

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Теги публикации: ПриватБанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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