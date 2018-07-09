В ПриватБанку стався збій

Всі термінали і банкомати "ПриватБанку" не працюють

У "ПриватБанку" стався збій. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі "ПриватБанку".

У контактному центрі банку повідомили, що всі термінали і банкомати не працюють. Також не проводяться оплати в POS-терміналах "ПриватБанку", платежі "Приват24" і Liqpay. Крім того, в центрі повідомили, що послугами можна буде скористатися протягом двох години.

У прес-службі повідомили, що "ПриватБанк" підключив резервні канали для забезпечення стабільності сервісів через аварію магістральних каналів зв'язку.

Повідомляється, що аварія магістральних каналів зв'язку в кінці робочого доби 9 липня стала причиною тимчасових перебоїв в мережі POS-терміналів і банкоматів банку. Зараз фахівці "ПриватБанку" проводять екстрені роботи з підключення резервних каналів зв'язку, що дозволить відновити стабільність платіжних сервісів протягом години.

Нагадаємо, в кінці червня "ПриватБанк" попередив своїх клієнтів про шахрайську смс-розсилку.