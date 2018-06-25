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ПриватБанк предупредил о новом виде мошенничества

НовостиОбщество    25.06.2018 - 11:49
Фото: иллюстративное фото
Фото: иллюстративное фото

Злоумышленники рассылают смс-сообщения с угрозами заблокировать платежную карту

ПриватБанк предупредил своих клиентов о мошеннической смс-рассылке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Как сообщается, злоумышленники рассылают клиентам смс-сообщения от имени банка с требованием авторизироваться, инчае банк заблокирует платежну. карту.

Служба безопасности ПриватБанка заявила, что банк не отправляет своим клиентам сервисные или другие сообщения с обычных мобильных номеров. Кроме того, банк не рассылает клиентам сообщений о блокировании карточек.

По данным ВБ банка, за последние дни зафиксированы случаи мошеннических рассылок абонентам одного из украинских операторов смс с частных мобильных номеров о якобы блокировки карточек клиентов. В тексте таких сообщений мошенники предлагали связаться по неизвестным номерами с целью получения персональных данных клиентов.

По факту мошеннических рассылок банк вместе с операторами связи оперативно заблокировали номера мошенников и передали информацию в киберполицию. По предварительным данным, мошенническое рассылки велись злоумышленниками из Запорожья.

Служба безопасности ПриватБанка в очередной раз обращает внимание, что все коммуникации банка с клиентами, в том числе через смс, банк ведет исключительно со специального номера клиентской поддержки 3700.

Напомним, в марте этого года украинцев предупреждали о новом приложении в Google Play "Универсальный мобильный банкинг", созданном для кражи банковских данных.

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Теги публикации: ПриватБанк, мошенничество, СМС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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