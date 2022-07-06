В ПриватБанке объяснили, когда клиентам надо подтверждать доходы по картам

Так, более 99% платежей и переводов клиентов банка не требуют дополнительных мер финмониторинга и, соответственно, дополнительного подтверждения от клиента.

Отмечается, что даже если финансовые операции существенные по объемам - к примеру, превышают 500 тысяч гривен в месяц - банк будет делать все возможное, чтобы установить такие источники с уже имеющейся информации.

"И только при условии значительной разницы между информацией банка относительно финансового состояния клиента, уровня его доходов и объема операций по счетам будет обращаться к клиентам для предоставления объяснений, а по возможности, подтверждающих документов. Любые ограничительные действия не являются распространенной практикой банка и применяются исключительно в рамках законодательства и при отсутствии других путей выяснения вопроса", - отмечают в пресс-службе.

По возможности, работники банка обращаются к клиентам лично и через удобные каналы коммуникаций. Предоставить пояснения и документы клиент может в отделении банка или онлайн.

Кроме того отмечается, что банк не проводит контроль средств, направленных на поддержку ВСУ, благотворительных организаций или волонтерских программ.