"ПриватБанк" звернувся до всіх клієнтів із попередженням: не ігноруйте це

"Банк ніколи не дзвонить через Telegram, Viber чи інші месенджери. Якщо вам телефонують у такий спосіб - будьте обережні", - наголошують у "ПриватБанку"

Щоб перевірити, чи дійсно дзвінок надійшов від банку, клієнти можуть скористатися сервісом у додатку "Приват24". Для цього потрібно зайти в "Меню" й обрати вкладку "Комунікації", далі - "Дзвінки" й "Перевірити номер телефону".

Офіційні дзвінки з номера 3700 отримують клієнти, зареєстровані в українських мобільних операторів (Київстар, Vodafone, Lifecell). Для корпоративних клієнтів формат спілкування залишається незмінним - дзвінки надходитимуть від персональних менеджерів.

У "ПриватБанку" закликають не ігнорувати це оновлення та завжди перевіряти, хто телефонує, аби не стати жертвою шахраїв.