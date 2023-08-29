ПриватБанк зробив заяву про купівлю доларів онлайн: чи запустять послугу

Що кажуть в ПриватБанку

Вказано, що наразі ПриватБанк проводить необхідні налаштування сервісу безготівкового валютообміну з урахуванням вимог регулятора та лімітів проведення операцій.

Очікується, що відновлення послуги купівлі продажу валюти буде доступне через Приват24.

Своєю чергою заяву зробив і директор Департаменту ринків капіталу ПриватБанку Антон Коваленко.

За його словами, ПриватБанк "відновлює безготівкову продаж валюти прозоро та в рамках етичних норм," щоб "не створювати тиску на золотовалютні резерви України" та "потенційного навантаження на ринок через різницю курсів".

Передісторія

Нагадаємо, що Національний банк дозволив українцям купувати безготівкову валюту без додаткових умов, як це було з початку повномасштабної війни.

Якщо раніше можна було купувати валюту з її розміщенням на нерозривному банківському депозиті строком від трьох місяців у сумі, яка еквівалентна 100 000 грн. То тепер її збільшили до 200 000 грн.

Зазначимо, що в більшості банків послуга з купівлі валюти онлайн ще не доступна.

Однак, один із популярних банків вже запустив її. Про який банк йдеться та як придбати валюту онлайн - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також ми пояснювали, чи вплине безготівковий обмін валюти на курс.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.