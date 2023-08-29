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ПриватБанк сделал заявление о покупке долларов онлайн: запустят ли услугу

Фото: ПриватБанк сделал заявление о покупке долларов онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В ПриватБанке обещают запустить онлайн продажу валюты. Это произойдет после проведения необходимых настроек сервиса банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

Что говорят в ПриватБанке

Указано, что в настоящее время ПриватБанк производит необходимые настройки сервиса безналичного валютообмена с учетом требований регулятора и лимитов проведения операций.

Ожидается, что возобновление услуги купли-продажи валюты будет доступно через Приват24.

В свою очередь заявление сделал и директор Департамента рынков капитала ПриватБанка Антон Коваленко.

По его словам, ПриватБанк "восстанавливает безналичную продажу валюты прозрачно и в рамках этических норм, чтобы "не создавать давления на золотовалютные резервы Украины" и "потенциальной нагрузки на рынок из-за разницы курсов".

Предыстория

Напомним, что Национальный банк разрешил украинцам покупать безналичную валюту без дополнительных условий, как это было с начала полномасштабной войны.

Если раньше можно было покупать валюту с ее размещением на неразрывном банковском депозите сроком от трех месяцев на сумму, эквивалентную 100 000 грн. Теперь ее увеличили до 200 000 грн.

Отметим, что у большинства банков услуга по покупке валюты онлайн еще не доступна.

Однако один из популярных банков уже запустил ее. О каком банке идет речь и как приобрести валюту онлайн - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы объясняли, повлияет ли безналичный обмен валюты на курс.

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