"ПриватБанк" змінює тарифи для ФОПів: хто буде платити менше у 2026 році

З 1 січня 2026 року "ПриватБанк" запроваджує нову тарифну модель для ФОПів, яка передбачає скасування щомісячної абонплати для активних підприємців та зниження ключових комісій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "ПриватБанку".
Банк переходить від фіксованих платежів до моделі партнерства з бізнесом. Якщо ФОП здійснює розрахунки бізнес-карткою на суму від 15 000 гривень на місяць, вартість обслуговування рахунку становитиме 0 гривень.
У "ПриватБанку" наголошують, що йдеться не про тимчасову акцію, а про довгострокове системне рішення, закладене в нову тарифну політику.
Окрім нульової абонплати для активних ФОПів, банк:
Це має зменшити фінансове навантаження на підприємців, які працюють із клієнтами та постачальниками в Україні й за кордоном.
"Підприємці та мікробізнес - фундамент економіки. Нашим завданням як банку є зменшення фінансового навантаження на підприємців і допомога їм масштабуватися", - зазначив член правління "ПриватБанку" з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.
У "ПриватБанку" зазначають, що змінюють філософію банкінгу для підприємців та зацікавлені у тому, щоб бізнес був активним, розвивався та збільшував обороти, а підприємці платили менше за базове обслуговування.
Раніше РБК-Україна писало, що з 1 січня 2026 року для ФОПів 1 та 2 груп в Україні змінилися ставки єдиного податку та військового збору через підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Ставки залежать від групи підприємця та виду його діяльності.
Також ми розповідали, що Кабмін дозволив ФОП 1-ї групи не використовувати платіжні термінали до кінця воєнного стану та ще три місяці після його скасування. Рішення ухвалили, щоб зменшити фінансовий тиск на дрібний бізнес і дати час підготуватися до безготівкових розрахунків у майбутньому.