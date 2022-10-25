ПриватБанк запустив швидкі перекази на картки національної платіжної системи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку .

За даними прес-служби, відтепер переказувати кошти на картки ПРОСТІР можна в мобільному додатку Приват24 та веб-версії електронного банку

Клієнти, які мають картки ПРОСТІР інших банків, можуть додати таку картку до гаманця мобільного Приват24 та користуватися послугою р2р переказів з картки на картку.

У веб-версії Приват24 послугою переказу коштів на картки ПРОСТІР можуть користуватися як клієнти ПриватБанку, так й власники карток інших банків, повідомили в прес-службі.