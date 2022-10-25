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ПриватБанк запустив швидкі перекази на картки національної платіжної системи

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Україна, Вівторок 25 жовтня 2022 15:48
ПриватБанк запустив швидкі перекази на картки національної платіжної системи Фото: ПриватБанк запустив швидкі перекази на картки ПРОСТІР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк запустив послугу грошових переказів на картки національної платіжної системи ПРОСТІР будь-якого банку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

За даними прес-служби, відтепер переказувати кошти на картки ПРОСТІР можна в мобільному додатку Приват24 та веб-версії електронного банку

Клієнти, які мають картки ПРОСТІР інших банків, можуть додати таку картку до гаманця мобільного Приват24 та користуватися послугою р2р переказів з картки на картку.

У веб-версії Приват24 послугою переказу коштів на картки ПРОСТІР можуть користуватися як клієнти ПриватБанку, так й власники карток інших банків, повідомили в прес-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, всі платіжні термінали в Україні прийматимуть до оплати платіжні картки ПРОСТІР. Це відбудеться до кінця 2022 року.

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