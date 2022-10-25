ПриватБанк запустив швидкі перекази на картки національної платіжної системи
ПриватБанк запустив послугу грошових переказів на картки національної платіжної системи ПРОСТІР будь-якого банку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.
За даними прес-служби, відтепер переказувати кошти на картки ПРОСТІР можна в мобільному додатку Приват24 та веб-версії електронного банку
Клієнти, які мають картки ПРОСТІР інших банків, можуть додати таку картку до гаманця мобільного Приват24 та користуватися послугою р2р переказів з картки на картку.
У веб-версії Приват24 послугою переказу коштів на картки ПРОСТІР можуть користуватися як клієнти ПриватБанку, так й власники карток інших банків, повідомили в прес-службі.
Як повідомляло РБК-Україна, всі платіжні термінали в Україні прийматимуть до оплати платіжні картки ПРОСТІР. Це відбудеться до кінця 2022 року.
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