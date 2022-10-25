ПриватБанк запустил быстрые переводы на карты национальной платежной системы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка .

По данным пресс-службы, теперь переводить средства на карты ПРОСТІР можно в мобильном приложении Приват24 и веб-версии электронного банка

Клиенты, имеющие карты ПРОСТІР других банков, могут добавить такую карту к кошельку мобильного Приват24 и пользоваться услугой р2р переводов с карты на карту.

В веб-версии Приват24 услугой перевода средств на карты ПРОСТІР могут пользоваться как клиенты ПриватБанка, так и держатели карт других банков, сообщили в пресс-службе.