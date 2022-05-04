ПриватБанк запустил пилотный проект выпуска платежных карт "Простир"

ПриватБанк запустил пилотный проект эмиссии платежных карт национальной платежной системы "Простир". На первом этапе проекта такие карты по желанию клиентов можно оформить в базовых отделениях банка во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка .

"ПриватБанк будет выпускать карты "Простир" как обычные карты для выплат", - говорится в сообщении.

Пользоваться карточками "Простир" от Приватбанка можно для получения пенсионных, социальных выплат и выплат внутренне перемещенным лицам. Ими можно оплачивать покупки по всей Украине, получать наличные в банкоматах и переводить деньги по Украине.

"Простир" - украинская банковская многоэмитентная платежная система массовых платежей, в которой расчеты за товары и услуги, выдача наличных денег и другие операции осуществляются с помощью платежных смарт-карт по технологии, разработанной НБУ.