ПриватБанк запустил пилотный проект выпуска платежных карт "Простир"

ПриватБанк запустил пилотный проект эмиссии платежных карт национальной платежной системы "Простир". На первом этапе проекта такие карты по желанию клиентов можно оформить в базовых отделениях банка во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
"ПриватБанк будет выпускать карты "Простир" как обычные карты для выплат", - говорится в сообщении.
Пользоваться карточками "Простир" от Приватбанка можно для получения пенсионных, социальных выплат и выплат внутренне перемещенным лицам. Ими можно оплачивать покупки по всей Украине, получать наличные в банкоматах и переводить деньги по Украине.
"Простир" - украинская банковская многоэмитентная платежная система массовых платежей, в которой расчеты за товары и услуги, выдача наличных денег и другие операции осуществляются с помощью платежных смарт-карт по технологии, разработанной НБУ.
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