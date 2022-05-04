RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ПриватБанк запустив пілотний проект випуску платіжних карток "Простір"

Фото: ПриватБанк випускатиме платіжні картки "Простір" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк запустив пілотний проект емісії платіжних карток національної платіжної системи "Простір". На першому етапі проекту такі картки за бажанням клієнтів можна оформити у базових відділеннях банку у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Закарпатській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

"ПриватБанк випускатиме картки "Простір" як звичайні картки для виплат", - йдеться в повідомленні.

Користуватися картками "Простір" від ПриватБанку можна для отримання пенсійних, соціальних виплат та виплат внутрішньо переміщеним особам. Ними можна оплачувати покупки по всій Україні, отримувати готівку в банкоматах та переказувати гроші по Україні.

"Простір" - українська банківська багатоемітентна платіжна система масових платежів, в якій розрахунки за товари та послуги, видача готівки та інші операції здійснюються за допомогою платіжних смарт-карт за технологією, розробленою НБУ.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк