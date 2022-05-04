ПриватБанк запустив пілотний проект випуску платіжних карток "Простір"

ПриватБанк запустив пілотний проект емісії платіжних карток національної платіжної системи "Простір". На першому етапі проекту такі картки за бажанням клієнтів можна оформити у базових відділеннях банку у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Закарпатській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку .

"ПриватБанк випускатиме картки "Простір" як звичайні картки для виплат", - йдеться в повідомленні.

Користуватися картками "Простір" від ПриватБанку можна для отримання пенсійних, соціальних виплат та виплат внутрішньо переміщеним особам. Ними можна оплачувати покупки по всій Україні, отримувати готівку в банкоматах та переказувати гроші по Україні.

"Простір" - українська банківська багатоемітентна платіжна система масових платежів, в якій розрахунки за товари та послуги, видача готівки та інші операції здійснюються за допомогою платіжних смарт-карт за технологією, розробленою НБУ.