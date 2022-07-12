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ПриватБанк запускає важливу послугу. Стане в нагоді українцям за кордоном

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Україна, Вівторок 12 липня 2022 14:59
ПриватБанк запускає важливу послугу. Стане в нагоді українцям за кордоном Фото: ПриватБанк запускає послугу дзвінків через мобільний додаток (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк запусти нову технологію, яка дозволяє спілкуватися з банком через мобільний додаток. Для цього потрібен лише інтернет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

"Послуга буде особливо корисною для клієнтів, які перебувають за кордоном або з інших причин не мають доступу до мобільного звʼязку українських операторів", - зазначили в банку.

Як подзвонити до банку із застосунку?

Натисніть на "Профіль клієнта" (значок або фото в верхньому лівому куті екрану) - "Служба підтримки" - "Дзвінок через Приват24" для iOS або "Дзвінок у підтримку" для Android.

"Сервіс працює у тестовому режимі: перевіряємо його можливості, щоб зробити технологію ще зручнішою", - йдеться в повідомленні.

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