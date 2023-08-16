ПриватБанк запровадив нову послугу: як вона працює

Державний ПриватБанк запустив нову послугу для бізнес-клієнтів "Досьє ділової репутації". Вона дозволяє компаніям та підприємцям більше дізнатися про своїх партнерів по бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.
Банк надає інформацію про компанію, зокрема:
Перевірити ділову репутацію партнерів (компанії та ФОП) можна у "Приват24 для бізнесу". У мобільному додатку потрібно у меню "Послуги" вибрати "Досьє ділової репутації" та ввести ЄДРПОУ або ІПН контрагента.
У веб-версії "Приват24 для бізнесу" в каталозі послуг потрібно виконати пошук за назвою "Досьє ділової репутації".
Також у ПриватБанку можна онлайн моніторити зміни ділової репутації за своїми компаніями та контрагентами. Моніторинг своїх компаній та перших 3-х контрагентів - безкоштовний.
Нагадаємо, ПриватБанк оновив додаток Приват24. У свіжій версії з'явилися дві нові функції з переказу коштів та підтримки клієнтів.