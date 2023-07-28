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У Приват24 з'явилася нова важлива функція

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Україна, П'ятниця 28 липня 2023 12:01
У Приват24 з'явилася нова важлива функція Фото: Приват24 додав нову функцію з переказу коштів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк оновив додаток Приват24. У свіжій версії з'явилися дві нові функції з переказу коштів та підтримки клієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на прес-службу банку.

Згідно з повідомленням, відтепер для отримання переказу на свою картку, не обов'язково ділитися її номером.

"Формуйте оновлене посилання, щоб зручно приймати перекази на свою картку. Для цього виберіть картку в меню Гаманець - Реквізити - Посилання", - роз'яснили в прес-службі.

У Приват24 з'явилася нова важлива функція

Крім того, в меню "Комунікації" додали перехід на сайт всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?".

"Там ви знайдете Аптечку психологічної самодопомоги, яка містить дієві вправи та техніки для зняття напруги, та іншу корисну інформацію. Адже дбати про свій емоційний баланс так само важливо, як і про фінансовий", - зазначили в Приваті.

Карти ПриватБанку

За даними НБУ, кількість активних платіжних карток за I квартал 2023 року зросла на 2% до 47,2 млн. У І кварталі ПриватБанк та приватні банки були лідерами зростання їхньої кількості.

На ПриватБанк приходиться більше половини активних банківських карт - 26,6 млн.

Крім того, ПриватБанк є лідером за кількістю банкоматів та комплексів самообслуговування - 17,1 тисяч з 28,6 тисяч по всій Україні.

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