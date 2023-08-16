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ПриватБанк ввел новую услугу: как она работает

Фото: ПриватБанк запустил услугу Досье деловой репутации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный ПриватБанк запустил новую услугу бизнес-клиентам "Досье деловой репутации". Она позволяет компаниям и предпринимателям больше узнать своих партнеров по бизнесу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Банк предоставляет информацию о компании, в частности:

  • актуальные регистрационные данные,
  • наличие кредитной истории в базе Украинского бюро кредитных историй,
  • данные об обременении движимого имущества,
  • запреты на участие в тендерах,
  • налоговые данные (статус плательщика НДС, наличие налогового долга, внесение в реестр крупных налогоплательщиков),
  • данные о судебных делах и исполнительных производствах.

Проверить деловую репутацию партнеров (компании и ФЛП) можно в "Приват24 для бизнеса". В мобильном приложении нужно в меню "Услуги" выбрать "Досье деловой репутации" и ввести ЕГРПОУ или ИНН контрагента.

В веб-версии "Приват24 для бизнеса" в каталоге услуг нужно выполнить поиск по названиею "Досье деловой репутации".

Также в ПриватБанке можно мониторить изменения деловой репутации по своим компаниям и контрагентам. Мониторинг своих компаний и первых 3-х контрагентов - бесплатный.

 

Напомним, ПриватБанк обновил приложение Приват24. В свежей версии появились две новые функции по переводу средств и поддержки клиентов .

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