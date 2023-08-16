ПриватБанк ввел новую услугу: как она работает

Банк предоставляет информацию о компании, в частности:

актуальные регистрационные данные,

наличие кредитной истории в базе Украинского бюро кредитных историй,

данные об обременении движимого имущества,

запреты на участие в тендерах,

налоговые данные (статус плательщика НДС, наличие налогового долга, внесение в реестр крупных налогоплательщиков),

данные о судебных делах и исполнительных производствах.

Проверить деловую репутацию партнеров (компании и ФЛП) можно в "Приват24 для бизнеса". В мобильном приложении нужно в меню "Услуги" выбрать "Досье деловой репутации" и ввести ЕГРПОУ или ИНН контрагента.

В веб-версии "Приват24 для бизнеса" в каталоге услуг нужно выполнить поиск по названиею "Досье деловой репутации".

Также в ПриватБанке можно мониторить изменения деловой репутации по своим компаниям и контрагентам. Мониторинг своих компаний и первых 3-х контрагентов - бесплатный.