ПриватБанк запровадив новий спосіб зняти готівку за кордоном

Як зазначив член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, покупка з видачею готівки на касі стала популярним в Україні сервісом, який доступний у всіх провідних торговельних мережах, і їм користуються жителі більшості українських міст.

"Відтепер звично отримувати готівку на касі українці можуть і за кордоном", - сказав він.

Як роз’яснили пресслужбі, при розрахунку за кордоном в торговій мережі карткою Mastercard від ПриватБанку у разі необхідності отримати готівку можна на касі. Здійснюючи покупку в магазині, потрібно запитати у касира, чи доступна послуга у даній торговій точці.

За даними ПриватБанку, сьогодні клієнти банку найчастіше знімають готівку на касі у Німеччині в мережах Netto Marken-Discount, Dm-drogerie markt, Aldi, Norma, GLOBUS Markthalle та у Польщі - в Delikatesy Centrum, Biedronka, Orlen, Lewiatan, Zabka. Сервіс також працює в інших країнах ЄС, Великобританії, Австралії.

Гроші на касі

Нагадаємо, з початку війни послуга дає можливість при покупці товару на касі магазину отримати кошти з банківської картки - від 500 гривень. Максимальний ліміт встановлюють мережі супермаркетів, магазинів та АЗС.

У 2024 році Національний банк зобов’язав супермаркети та торгівельні мережі видавати готівку на касі тільки банкнотами, які не викликають сумніву у клієнтів. Інші банкноти повинні здаватися до банків.