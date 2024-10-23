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ПриватБанк ввел новый способ снять наличные деньги за границей

Фото: ПриватБанк ввел снятие наличных денег на кассе за рубежом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

ПриватБанк ввел возможность снять с карты деньги на кассе в торговой сети за границей. Снимать наличные можно без дополнительных комиссий иностранных банков-эквайеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

Как отметил член правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, покупка с выдачей наличных денег на кассе стала популярным в Украине сервисом, который доступен во всех ведущих торговых сетях, и им пользуются жители большинства украинских городов.

"Теперь привычно снимать наличные на кассе украинцы могут и за рубежом", - сказал он.

Как разъяснили пресс-службе, при расчете за границей в торговой сети картой Mastercard от ПриватБанка в случае необходимости снять наличные можно на кассе. Совершая покупку в магазине, нужно спросить у кассира, доступна ли услуга в данной торговой точке.

По данным ПриватБанка, сегодня клиенты банка чаще всего снимают наличные деньги на кассе в Германии в сетях Netto Marken-Discount, Dm-drogerie markt, Aldi, Norma, GLOBUS Markthalle и в Польше - в Delikatesy Centrum, Biedronka, Orlen, Lewiatan, Zabka. Сервис также работает в других странах ЕС, Великобритании, Австралии.

Деньги на кассе

Напомним, с начала войны услуга дает возможность при покупке товара на кассе магазина получить средства с банковской карты – от 500 гривен. Максимальный лимит устанавливают сети супермаркетов, магазинов и АЗС.

В 2024 году Национальный банк обязал супермаркеты и торговые сети выдавать наличные деньги на кассе только банкнотами, которые не вызывают сомнения у клиентов. Остальные банкноты должны сдаваться в банки.

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ПриватБанк