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ПриватБанк обрав нового очільника: що про нього відомо

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Україна, Четвер 27 травня 2021 22:27
ПриватБанк обрав нового очільника: що про нього відомо Фото: ПриватБанк обрав нового очільника (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Наглядова рада ПриватБанку обрала Герхарда Бьоша новим головою правління банку. Він отримає посаду після погодження Національним банком України.

Про це повідомила прес-служба ПриватБанку.

"Наглядова рада ПриватБанку з радістю повідомляє про призначення пана Герхарда Бьоша у якості нового Голови Правління ПриватБанку. Завершення цього конкурсного відбору є важливим фактором для подальшого розвитку та успіху банку", - йдеться у заяві банку.

Що відомо про Герхарда Бьоша

Герхард Бьош закінчив Віденський університет, отримавши ступінь магістра соціально-економічних наук. У період з 1993 по 2004 рік він працював на керівних посадах у різних банках, а у 2004-2006 роках перебував на посад керівника департаменту світового казначейства та ринків в Райффайзен Центральбанк.

У березні 2006 року Бьош отримав посаду заступника голови правління Райффайзен Центральбанку. З листопада 2010 року він був першим заступником голови правління Райффайзен Банку Аваль.

Нагадаємо, нещодавно у Нацбанку України назвали мінімальні строки для приватизації ПриватБанку.

Додамо, у квітні ПриватБанк програв суд заводу свого колишнього власника Ігоря Коломойського.

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