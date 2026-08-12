ПриватБанк ввів нові ліміти на купівлю валюти та розрахунки: що змінилося для клієнтів

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Нові правила: ПриватБанк оновив ліміти на валютні операції та перекази із 11 серпня 2026 року.

ПриватБанк оновив ліміти на валютні операції та перекази із 11 серпня 2026 року. Де доступно: Усі нововведення та оновлені ліміти вже працюють у мобільному застосунку Приват24.

Усі нововведення та оновлені ліміти вже працюють у мобільному застосунку Приват24. Збільшення лімітів до 200 000 грн: місячний ліміт на безготівковий обмін валюти онлайн (раніше становив 50 000 грн), ліміт на розрахунки гривневою карткою за кордоном та SWIFT-перекази за товари й послуги (раніше - 100 000 грн), ліміт на зняття готівкової валюти з рахунків в Україні та за кордоном (раніше - 100 000 грн/день).

місячний ліміт на безготівковий обмін валюти онлайн (раніше становив 50 000 грн), ліміт на розрахунки гривневою карткою за кордоном та SWIFT-перекази за товари й послуги (раніше - 100 000 грн), ліміт на зняття готівкової валюти з рахунків в Україні та за кордоном (раніше - 100 000 грн/день). Збільшення лімітів до 500 000 грн на місяць: На оплату оренди житла та послуг з проживання за кордоном із валютного рахунку (враховує і розрахунки карткою, і SWIFT).

ПриватБанк суттєво збільшив ліміти на валютні операції для фізичних осіб. Відтепер клієнти можуть купувати безготівкову валюту онлайн на суму до 200 тисяч гривень на місяць, а також користуватися розширеними лімітами на розрахунки за кордоном і зняття готівки. Зміни вже доступні в додатку Приват24.

Головні зміни

Ліміти на операції збільшені до 200 000 гривень на місяць (або день, залежно від категорії) для таких послуг:

Безготівковий обмін валюти в Приват24 — тепер ліміт становить 200 000 грн на місяць (раніше було 50 000 грн/міс.). Він оновлюється першого числа кожного місяця і не впливає на ліміт для розрахунків гривневою карткою за кордоном.

Розрахунки гривневою карткою за кордоном за товари, роботи та послуги (замість 100 000 грн/міс.). Цей ліміт також враховує SWIFT-перекази.

Зняття готівкової валюти з валютних рахунків в Україні та за кордоном (замість 100 000 грн/день).

SWIFT-перекази з валютних рахунків для купівлі товарів та послуг за кордоном на власні потреби.

До 500 000 гривень на місяць збільшений ліміт на:

Оплату оренди житла та послуг з проживання за кордоном за умови переказу з валютного рахунку (враховує як SWIFT-перекази, так і розрахунки карткою).