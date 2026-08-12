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ПриватБанк ввів нові ліміти на купівлю валюти та розрахунки: що змінилося для клієнтів

09:01 12.08.2026 Ср
2 хв
ПриватБанк уже оновив правила у Приват24
aimg Ірина Гамерська
Фото: ПриватБанк оновив ліміти на валюту (Віталій Носач, РБК-Україна)

ПриватБанк запровадив нові ліміти на валютні операції відповідно до рішення Національного банку, який із 11 серпня 2026 року розширив можливості для фізичних осіб.

Які правила діють тепер на купівлю валюти та грошові перекази - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Нові правила: ПриватБанк оновив ліміти на валютні операції та перекази із 11 серпня 2026 року.
  • Де доступно: Усі нововведення та оновлені ліміти вже працюють у мобільному застосунку Приват24.
  • Збільшення лімітів до 200 000 грн: місячний ліміт на безготівковий обмін валюти онлайн (раніше становив 50 000 грн), ліміт на розрахунки гривневою карткою за кордоном та SWIFT-перекази за товари й послуги (раніше - 100 000 грн), ліміт на зняття готівкової валюти з рахунків в Україні та за кордоном (раніше - 100 000 грн/день).
  • Збільшення лімітів до 500 000 грн на місяць: На оплату оренди житла та послуг з проживання за кордоном із валютного рахунку (враховує і розрахунки карткою, і SWIFT).

ПриватБанк суттєво збільшив ліміти на валютні операції для фізичних осіб. Відтепер клієнти можуть купувати безготівкову валюту онлайн на суму до 200 тисяч гривень на місяць, а також користуватися розширеними лімітами на розрахунки за кордоном і зняття готівки. Зміни вже доступні в додатку Приват24.

Головні зміни

Ліміти на операції збільшені до 200 000 гривень на місяць (або день, залежно від категорії) для таких послуг:

  • Безготівковий обмін валюти в Приват24 — тепер ліміт становить 200 000 грн на місяць (раніше було 50 000 грн/міс.). Він оновлюється першого числа кожного місяця і не впливає на ліміт для розрахунків гривневою карткою за кордоном.
  • Розрахунки гривневою карткою за кордоном за товари, роботи та послуги (замість 100 000 грн/міс.). Цей ліміт також враховує SWIFT-перекази.
  • Зняття готівкової валюти з валютних рахунків в Україні та за кордоном (замість 100 000 грн/день).
  • SWIFT-перекази з валютних рахунків для купівлі товарів та послуг за кордоном на власні потреби.

До 500 000 гривень на місяць збільшений ліміт на:

Оплату оренди житла та послуг з проживання за кордоном за умови переказу з валютного рахунку (враховує як SWIFT-перекази, так і розрахунки карткою).

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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