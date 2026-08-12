ПриватБанк ввів нові ліміти на купівлю валюти та розрахунки: що змінилося для клієнтів

ПриватБанк запровадив нові ліміти на валютні операції відповідно до рішення Національного банку, який із 11 серпня 2026 року розширив можливості для фізичних осіб.
Які правила діють тепер на купівлю валюти та грошові перекази - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
ПриватБанк суттєво збільшив ліміти на валютні операції для фізичних осіб. Відтепер клієнти можуть купувати безготівкову валюту онлайн на суму до 200 тисяч гривень на місяць, а також користуватися розширеними лімітами на розрахунки за кордоном і зняття готівки. Зміни вже доступні в додатку Приват24.
Ліміти на операції збільшені до 200 000 гривень на місяць (або день, залежно від категорії) для таких послуг:
До 500 000 гривень на місяць збільшений ліміт на:
Оплату оренди житла та послуг з проживання за кордоном за умови переказу з валютного рахунку (враховує як SWIFT-перекази, так і розрахунки карткою).
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