ПриватБанк ввел новые лимиты на покупку валюты и платежи: что изменилось для клиентов

ПриватБанк ввел новые лимиты на валютные операции в соответствии с решением Национального банка, с 11 августа 2026 года расширившим возможности для физических лиц.
Какие правила действуют теперь на покупку валюты и денежные переводы - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
ПриватБанк значительно увеличил лимиты на валютные операции для физических лиц. Теперь клиенты могут покупать безналичную валюту онлайн на сумму до 200 тысяч гривен в месяц, а также пользоваться расширенными лимитами на расчеты за рубежом и снятие наличных. Изменения уже доступны в приложении Приват24.
Лимиты на операции увеличены до 200 000 гривен в месяц (или день в зависимости от категории) для таких услуг:
До 500 000 гривен в месяц увеличен лимит на:
Оплата аренды жилья и услуг по проживанию за границей при переводе с валютного счета (учитывает как SWIFT-переводы, так и расчеты картой).
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.