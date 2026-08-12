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Скільки коштують 1000 доларів в українських банках: "свіжий" курс валют на 12 серпня

08:42 12.08.2026 Ср
3 хв
Курс долара та євро в обмінниках і банках демонструє незначні коливання
aimg Ірина Гамерська
Скільки коштують 1000 доларів в українських банках: "свіжий" курс валют на 12 серпня Фото: обмінники та банки оновили курс валют (колаж РБК-Україна)
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Валютний ринок сьогодні, 12 серпня, тримається у звичних межах, проте ціни на купівлю долара й євро в банках та обмінниках помітно відрізняються.

У яких фінустановах можна придбати валюту найвигідніше та скільки сьогодні коштує 1000 доларів - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Ситуація на ринку: Станом на 12 серпня курс валют в обмінниках та банках залишається відносно стабільним із незначними коливаннями.
  • Курс долара: Середній курс купівлі в обмінниках становить 44,90 грн, тоді як у банках він тримається вище - в середньому 45,09 грн.
  • Курс євро: В обмінниках євро можна придбати в середньому по 51,90 грн, а в комерційних банках - по 52,10 грн.
  • Скільки коштує 1000 доларів: Найдешевше американську валюту можна придбати в мобільному застосунку Ощадбанку або через картки ПУМБ (45 000 грн), а найдорожче - в касах ПУМБ та на картках Ощадбанку (45 200 грн).

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 12 серпня, за даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках для покупки тримається на рівні 44,90 (-3 коп) гривень, продати можна по 44,80 (без змін) гривень.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити по 51,91 (-4 коп) гривні, а здати - по 51,75 гривні.

Скільки коштують 1000 доларів в українських банках: &quot;свіжий&quot; курс валют на 12 серпня

Фото: курс валют в обмінниках 12 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках для купівлі сьогодні становить 45,09 гривень, а здати можна по 44,59 гривні.

Євро в банках сьогодні можна купити по 52,10 гривні, а здати - по 51,45 гривні.

Скільки коштують 1000 доларів в українських банках: &quot;свіжий&quot; курс валют на 12 серпня

Фото: курс валют в банках 12 серпня (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 45,05 (без змін) гривень, а карткою - 45,04 (без змін) гривні. Євро у відділеннях "Привату" можна купити по 52,1 (-5 коп) гривні, а карткою - 52,08 (-27 коп) гривні.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 45 (без змін) гривень, а для карток курс вище - 45,20 (без змін) гривень. Євро в мобільному "Ощаді" можна купити по 52,10 (без змін) гривні, а карткою - 52,35 (без змін) гривні.

"ПУМБ" продає долари в касах по 45,20 (без змін) гривень, а для карток - 45 (без змін) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 52,30 (без змін) гривень.

Monobank продає долари по 45,03 (без змін) гривні, а євро - по 52,07 (-17 коп.) гривні.

Скільки коштують 1000 доларів у банках сьогодні

Ощадбанк (у мобільному застосунку) та ПУМБ (для карток) - по 45 000 грн (курс 45,00 грн).

Monobank - 45 030 грн (курс 45,03 грн).

ПриватБанк (карткою) - 45 040 грн (курс 45,04 грн).

ПриватБанк (у касах) - 45 050 грн (курс 45,05 грн).

Ощадбанк (для карток) та ПУМБ (у касах) - по 45 200 грн (курс 45,20 грн).

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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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