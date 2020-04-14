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ПриватБанк ввел "кредитные каникулы" для ипотеки и автокредитов

Новости » Финансовый кризис 2020     14.04.2020 - 15:18
ПриватБанк ввел "кредитные каникулы" для ипотеки и автокредитов
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Программой могут воспользоваться пострадавшие от карантина

Государственный "ПриватБанк" вводит "кредитные каникулы" для заемщиков программ кредитования "Авто в рассрочку", "Жилье в кредит" и "Кредит под залог недвижимости". Об этом сообщает пресс-служба банка.

По данным пресс-службы, "кредитные каникулы" предоставляются банком клиентам, у которых возникли финансовые трудности (увольнение, отпуск за свой счет и т.д.) из-за ограничений, связанных с карантином.

Такие клиенты имеют право на перенос сроков всех очередных платежей до 31 июля 2020 года с соответствующим заключением дополнительных соглашений к кредитному договору или договору лизинга после окончания карантина.

Для оформления "кредитных каникул" по программам "Авто в рассрочку", "Жилье в кредит" и "Кредит под залог недвижимости" достаточно необходимо заявку на сайте банка.

В "ПриватБанке" отметили, что согласно закону от 17 марта 2020 года, в случае возникновения у клиентов проблем с обслуживанием долга, связанных с эпидемией и карантином, банки применяют штрафы и пени за просрочку платежей.

Напомним, Национальный банк Украины направил банкам письмо с рядом рекомендаций для работы с заемщиками, которые потеряли доход из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина, государственный "ПриватБанк" объявил "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей с 1 марта 2020 до конца мая.

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