В НБУ разъяснили смысл "кредитных каникул"

Фото: Екатерина Рожкова (пресс-служба НБУ)

После окончания кредитных каникул проценты по кредитам необходимо будет вернуть

"Кредитные каникулы", которые водятся банками на период карантина, означают отсрочку платежей по процентам и самого кредита. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова на брифинге.

Рожкова сравнила кредитные каникулы со школьными. "Это как школьные каникулы, они заканчиваются, а потом надо снова входить в обычный режим", - сказала она.

"Даже на льготных условиях, в льготный период кредиты остаются кредитами, их надо будет возвращать и платить проценты", - рассказала первый заместитель главы НБУ.

Рожкова напомнила, что у банков есть обязательства перед вкладчиками по депозитам, которые также надо выплачивать.

Напоним, Национальный банк Украины направил банкам письмо с рядом рекомендаций для работы с заемщиками, которые потеряли доход из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина, государственный "ПриватБанк" объявил "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей с 1 марта 2020 до конца мая.