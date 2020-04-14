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ПриватБанк запровадив "кредитні канікули" для іпотечних та автокредитів

Новини » Фінансова криза 2020     14.04.2020 - 15:18
ПриватБанк запровадив "кредитні канікули" для іпотечних та автокредитів
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Програмою можуть скористатися постраждалі від карантину

Державний "ПриватБанк" вводить "кредитні канікули" для позичальників програм кредитування "Авто в розстрочку", "Житло в кредит" і "Кредит під заставу нерухомості". Про це повідомляє прес-служба банку.

За даними прес-служби, "кредитні канікули" надаються банком клієнтам, у яких виникли фінансові труднощі (звільнення, відпустка за свій рахунок і т. д.) з-за обмежень, пов'язаних з карантином.

Такі клієнти мають право на перенесення строків усіх чергових платежів до 31 липня 2020 року з відповідним укладанням додаткових угод до кредитного договору або договору лізингу після закінчення карантину.

Для оформлення "кредитних канікул" за програмами "Авто в розстрочку", "Житло в кредит" і "Кредит під заставу нерухомості" достатньо необхідно заявку на сайт банку.

У "ПриватБанку" нагадали, що згідно з законом від 17 березня 2020 року, у разі виникнення у клієнтів проблем з обслуговуванням боргу, пов'язаних з епідемією і карантином, банки застосовують штрафи та пені за прострочення платежів.

Нагадаємо, Національний банк України направив банкам лист з низкою рекомендацій для роботи з позичальниками, які втратили дохід з-за обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, державний "ПриватБанк" оголосив "кредитні канікули" для клієнтів малого та середнього бізнесу та підприємців з 1 березня 2020 до кінця травня.

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