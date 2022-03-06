ПриватБанк внедрил кредитные каникулы по рассрочкам

В условиях военного положения ПриватБанк ввел кредитные каникулы для клиентов физических лиц по договорам рассрочки "Оплата частями" и "Мгновенная рассрочка". Каникулы будут действовать до 1 июня 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"Если до войны вы приобрели что-то в рассрочку, не стоит беспокоиться об обязательных платежах. Мы объявили кредитные каникулы до 1 июня для всех клиентов, кроме тех, которые имели просрочку обязательств более чем 90 дней. Для остальных вносить платежи сейчас не обязательно, просрочка не будет формироваться", - говорится в сообщении.

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