ПриватБанк ухвалив важливе рішення для власників карт. Стосується і українців за кордоном

Щоб замовити нову картку ПриватБанку чи перевипустити діючу необхідно оформити заявку у Приват24.

Картку можна отримати у відділенні або поштоматі "Нової пошти" по Україні та через кур’єра Nova Post на будь-яку адресу у Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії, Румунії, Естонії, Латвії, Італії, Словаччині, Угорщині, Великобританії та Іспанії.

Картки ПриватБанку

Нагадаємо, від початку війни ПриватБанк подовжив строк дії всіх платіжних карток, у яких закінчується термін дії. Це дозволяє користуватися карткою для оплати товарів та послуг в торговій мережі та зняття готівки. За необхідності перевипуску картки цифрову картку можна оформити у Приват24 та отримати платіжну картку через "Нову пошту" по всій Україні та за кордоном.