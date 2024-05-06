ПриватБанк принял важное решение для владельцев карточек. Касается и украинцев за границей

Чтобы заказать новую карточку ПриватБанка или перевыпустить действующую, необходимо оформить заявку в Приват24.

Карту можно получить в отделении или почтамате "Новой почты" по Украине и через курьера Nova Post на любой адрес в Польше, Молдове, Литве, Германии, Чехии, Румынии, Эстонии, Латвии, Италии, Словакии, Венгрии, Великобритании и Испания.

Карты ПриватБанка

Напомним, с начала войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карточек, у которых истекает срок действия. Это позволяет пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговой сети и снятия наличных денег. При необходимости перевыпуска карты цифровую карту можно оформить в Приват24 и получить платежную карту через "Новую почту" по всей Украине и за рубежом.