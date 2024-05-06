RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ПриватБанк принял важное решение для владельцев карточек. Касается и украинцев за границей

Фото: ПриватБанк продлил бесплатную доставку карт по почте (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Государственный ПриватБанк продлил до конца 2024 года бесплатную отправку банковских карточек. Доставка "Новой почтой" доступна по всей Украине и в 13 странах Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Чтобы заказать новую карточку ПриватБанка или перевыпустить действующую, необходимо оформить заявку в Приват24.

Карту можно получить в отделении или почтамате "Новой почты" по Украине и через курьера Nova Post на любой адрес в Польше, Молдове, Литве, Германии, Чехии, Румынии, Эстонии, Латвии, Италии, Словакии, Венгрии, Великобритании и Испания.

Карты ПриватБанка

Напомним, с начала войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карточек, у которых истекает срок действия. Это позволяет пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговой сети и снятия наличных денег. При необходимости перевыпуска карты цифровую карту можно оформить в Приват24 и получить платежную карту через "Новую почту" по всей Украине и за рубежом.

На ПриватБанк приходится более половины активных банковских карт в Украине – 28,2 млн из 51,2 млн штук.

ПриватБанк также имеет 17,3 тысячи банкоматов. Всего в Украине их 29,1 тысячи штук.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк