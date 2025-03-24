ПриватБанк ухвалив важливе рішення щодо депозитів українців: зміни будуть вже з квітня

Що відомо про зміни

ПриватБанк збільшує дохідність депозитів, щоб убезпечити гривневі заощадження для українців та зробити їх ще привабливішими.

"Тримаємо фінансову безпеку для наших вкладників в умовах зміни ситуації на грошовому ринку. Ми підтримуємо зусилля Національного банку України щодо збільшення привабливості гривневих заощаджень для українців та підвищення облікової ставки регулятора. Новий рівень ставок за депозитами дозволить нашим клієнтам отримувати додатковий захист заощаджень від інфляції", - розповів член правління з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Тепер вклади у ПриватБанку:

на строк від 10 до 12 місяців приноситимуть 13% річних доходу;

на строк від 6 до 9 місяців - 10% річних;

"короткі" 4-5 місячні депозити - 12% річних;

найвища процентна ставка 14% річних встановлена по вкладах "Слава Героям" для військовослужбовців, що отримують через ПриватБанк цільові виплати від держави.

Як багато вкладників у ПриватБанку

Послугами ПриватБанку користуються понад 18 мільйонів українців. За 2024 рік кошти на рахунках клієнтів збільшились більш як на 10%. На строкових депозитних вкладах ПриватБанку свої кошти зберігають більше ніж півмільйона громадян, портфель строкових депозитів банку зараз становить 81 млрд гривень у гривневому еквіваленті, а загальний депозитний портфель - понад еквівалент 440 млрд гривень.

Кожен десятий вкладник банку - військовий. Спеціальною депозитною програмою "Слава Героям" скористались понад 63 тисячі захисників, вони вклали майже 12 мільярдів гривень.