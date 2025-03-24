ПриватБанк ухвалив важливе рішення щодо депозитів українців: зміни будуть вже з квітня

З 1 квітня 2025 року Приватбанк підвищує ставки за депозитами, нові умови діятимуть як для нових вкладів, так і для тих, що продовжуються на відповідні строки.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ПриватБанку в Telegram.
ПриватБанк збільшує дохідність депозитів, щоб убезпечити гривневі заощадження для українців та зробити їх ще привабливішими.
"Тримаємо фінансову безпеку для наших вкладників в умовах зміни ситуації на грошовому ринку. Ми підтримуємо зусилля Національного банку України щодо збільшення привабливості гривневих заощаджень для українців та підвищення облікової ставки регулятора. Новий рівень ставок за депозитами дозволить нашим клієнтам отримувати додатковий захист заощаджень від інфляції", - розповів член правління з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.
Тепер вклади у ПриватБанку:
Послугами ПриватБанку користуються понад 18 мільйонів українців. За 2024 рік кошти на рахунках клієнтів збільшились більш як на 10%. На строкових депозитних вкладах ПриватБанку свої кошти зберігають більше ніж півмільйона громадян, портфель строкових депозитів банку зараз становить 81 млрд гривень у гривневому еквіваленті, а загальний депозитний портфель - понад еквівалент 440 млрд гривень.
Кожен десятий вкладник банку - військовий. Спеціальною депозитною програмою "Слава Героям" скористались понад 63 тисячі захисників, вони вклали майже 12 мільярдів гривень.
Раніше ми писали про те, що ПриватБанк анонсував оновлення мобільного застосунку Приват24, яке передбачає сучасний дизайн і розширення можливостей сервісу.
Читайте також про те, що 2026 року ПриватБанк запровадить плату за доставку перевипущених банківських карток. Раніше ця послуга була безкоштовною. Вартість доставки по Україні становитиме 80 гривень з ПДВ, а для міжнародних відправлень тариф буде диференційованим залежно від країни.
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