ПриватБанк принял важное решение по депозитам украинцев: изменения будут уже с апреля

Что известно об изменениях

ПриватБанк увеличивает доходность депозитов, чтобы обезопасить гривневые сбережения для украинцев и сделать их еще более привлекательными.

"Держим финансовую безопасность для наших вкладчиков в условиях изменения ситуации на денежном рынке. Мы поддерживаем усилия Национального банка Украины по увеличению привлекательности гривневых сбережений для украинцев и повышению учетной ставки регулятора. Новый уровень ставок по депозитам позволит нашим клиентам получать дополнительную защиту сбережений от инфляции", - рассказал член правления по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко.

Теперь вклады в ПриватБанке:

на срок от 10 до 12 месяцев будут приносить 13% годовых дохода;

на срок от 6 до 9 месяцев - 10% годовых;

"короткие" 4-5 месячные депозиты - 12% годовых;

самая высокая процентная ставка 14% годовых установлена по вкладам "Слава Героям" для военнослужащих, получающих через ПриватБанк целевые выплаты от государства.

Как много вкладчиков у ПриватБанка

Услугами ПриватБанка пользуются более 18 миллионов украинцев. За 2024 год средства на счетах клиентов увеличились более чем на 10%. На срочных депозитных вкладах ПриватБанка свои средства хранят более полумиллиона граждан, портфель срочных депозитов банка сейчас составляет 81 млрд гривен в гривневом эквиваленте, а общий депозитный портфель - более эквивалента 440 млрд гривен.

Каждый десятый вкладчик банка - военный. Специальной депозитной программой "Слава Героям" воспользовались более 63 тысяч защитников, они вложили почти 12 миллиардов гривен.