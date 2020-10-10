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ПриватБанк сегодня ночью приостановит работу всех сервисов

Автор: Юлия Струк

ПриватБанк в ночь на воскресенье, 11 октября, приостановит работу всех сервисов. Банк проведет плановое обновление программного обеспечения своего процессингового центра.

Об этом информирует пресс-служба банка.

Работы будут проходить с 00:30 до 07:30 часов утра.

Указано, что в этот промежуток времени транзакции по картам, работа Приват24 для физлиц и для бизнеса, а также сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов будут недоступны.

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В ПриватБанке обращают внимание, что каждый год нагрузка на количество операций клиентов с карточками возрастает на 20%.

К обновлению прибегли, чтобы обеспечить надежную работу в высокий сезон покупательской активности, который начинается с Дня холостяка в китайских онлайн-магазинах и завершается рождественскими распродажами по всему миру.

Как писало РБК-Украина, в конце июня государственный "ПриватБанк" перечислил в государственный бюджет 24,5 млрд грн дивидендов, что составляет 75% чистой прибыли банка за 2019 год.

Напомним, в начале сентября клиенты ПриватБанка жаловались на проблемы в работе онлайн-банкинга, а также сайта финансовой организации.

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