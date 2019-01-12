ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

ПриватБанк сегодня ночью приостановит работу всех платежных систем

Новости » Финансы    12.01.2019 - 18:05
ПриватБанк сегодня ночью приостановит работу всех платежных систем
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Все операции с карточками будут приостановлены с 24:00 до 04:00

"ПриватБанк" в ночь с 12 на 13 января приостановит работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Как отметили в пресс-службе, с 24:00 до 04:00 все операции по картам будут приостановлены.

Очередной этап регламентных работ по модернизации собственного процессингового центр необходим для увеличения мощностей систем банка, достаточных для обработки прогнозируемого роста количества транзакций, добавили в преcc-службе.

"Во время четырехчасовой паузы регламента карточных операций банк также обеспечит проведение технологических работ по повышению качества работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, "ПриватБанк" приостанавливал работу всех платежных систем в ночь на воскресенье, 14 октября 2018 года.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Как сообщало РБК-Украина, в июне 2018 года Министерство финансов Украины одобрило стратегию развития "ПриватБанка" до 2022 года. Согласно утвержденным показателям, в 2022 году банк планирует получить 8,4 млрд гривен чистой прибыли и будет готов к приватизации.

НБУ обнародовал рейтинг банков по количеству отделений ФГВФЛ обнародовал схему вывода сотен миллионов из банка-банкрота
Новости Украины ПриватБанкбанки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь