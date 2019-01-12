ПриватБанк сегодня ночью приостановит работу всех платежных систем

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Все операции с карточками будут приостановлены с 24:00 до 04:00

"ПриватБанк" в ночь с 12 на 13 января приостановит работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Как отметили в пресс-службе, с 24:00 до 04:00 все операции по картам будут приостановлены.

Очередной этап регламентных работ по модернизации собственного процессингового центр необходим для увеличения мощностей систем банка, достаточных для обработки прогнозируемого роста количества транзакций, добавили в преcc-службе.

"Во время четырехчасовой паузы регламента карточных операций банк также обеспечит проведение технологических работ по повышению качества работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, "ПриватБанк" приостанавливал работу всех платежных систем в ночь на воскресенье, 14 октября 2018 года.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Как сообщало РБК-Украина, в июне 2018 года Министерство финансов Украины одобрило стратегию развития "ПриватБанка" до 2022 года. Согласно утвержденным показателям, в 2022 году банк планирует получить 8,4 млрд гривен чистой прибыли и будет готов к приватизации.