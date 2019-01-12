ПриватБанк сьогодні вночі призупинить роботу всіх платіжних систем

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Усі операції з картками будуть призупинені з 24:00 до 04:00

"ПриватБанк" в ніч з 12 на 13 січня призупинить роботу мережі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-термінальної мережі банку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Як зазначили в прес-службі, з 24:00 до 04:00 всі операції з картками будуть призупинені.

Черговий етап регламентних робіт з модернізації власного процесингового центр необхідний задля збільшення потужностей систем банку, достатніх для обробки прогнозованого зростання кількості транзакцій, додали в прес-службі.

"Під час чотиригодинної паузи регламенту карткових операцій, банк також забезпечить проведення технологічних робіт щодо підвищення якості роботи мережі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-термінальної мережі банку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що "ПриватБанк" призупиняв роботу всіх платіжних систем в ніч на неділю, 14 жовтня 2018 року.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2018 року Міністерство фінансів України схвалило стратегію розвитку "ПриватБанку" до 2022 року. Згідно з затвердженими показниками, у 2022 році банк планує отримати 8,4 млрд гривень чистого прибутку і буде готовий до приватизації.