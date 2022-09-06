ПриватБанк сделал важное заявление о продаже долларов в кассах: возникли проблемы

"Во всех украинских банках есть проблемы с наличной валютой", - сказал он.

По его словам, в августе ПриватБанк заказал за границей в 10 раз больше валюты, чем в августе прошлого года, однако этого не хватает для удовлетворения всех заявок.

"В сентябре мы заказали еще больше валюты", - сообщил Серга, отметив, что основной проблемой является доставка валюты по отделениям регионах.

Пресс-секретарь банка уверен, что по мере того, как валюта будет поступать в отделения, все заявки клиентов будут удовлетворены.