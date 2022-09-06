UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ПриватБанк сделал важное заявление о продаже долларов в кассах: возникли проблемы

Фото: в ПриватБанке не хватает валюты для всех отделений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Летом 2022 года в Украине вырос спрос на наличную валюту. Несмотря на резко выросшие поставки долларов и евро из-за рубежа, проблема обостряется логистическими трудностями доставки по отделениям в регионы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь банка Олег Серга.

"Во всех украинских банках есть проблемы с наличной валютой", - сказал он.

По его словам, в августе ПриватБанк заказал за границей в 10 раз больше валюты, чем в августе прошлого года, однако этого не хватает для удовлетворения всех заявок.

"В сентябре мы заказали еще больше валюты", - сообщил Серга, отметив, что основной проблемой является доставка валюты по отделениям регионах.

Пресс-секретарь банка уверен, что по мере того, как валюта будет поступать в отделения, все заявки клиентов будут удовлетворены.

Напомним, впервые с начала войны украинцы покупают валюты больше, чем продают. Население Украины в августе 2022 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 366,8 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 473,4 млн долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк