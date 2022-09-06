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ПриватБанк зробив важливу заяву про продаж доларів у касах: виникли проблеми

Фото: у Приватбанку не вистачає валюти для всіх відділень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Влітку 2022 року в Україні зріс попит на готівкову валюту. Попри те, що поставки доларів і євро з-за кордону, різко виросли, проблема загострюється логістичними труднощами доставки по відділеннях в регіони.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав прес-секретар банку Олег Серга.

"У всіх українських банках є проблеми з готівковою валютою", - сказав він.

За його словами, в серпні ПриватБанк замовив за кордоном в 10 разів більше валюти, ніж у серпні минулого року, проте цього не вистачає для задоволення всіх заявок.

"У вересні ми замовили ще більше валюти", - повідомив Серга, зазначивши, що основною проблемою є доставка валюти по відділеннях регіонах.

Прес-секретар банку впевнений, що в міру того, як валюта буде надходити до відділень, всі заявки клієнтів будуть задоволені.

Нагадаємо, вперше з початку війни українці купують валюти більше, ніж продають. Населення України в серпні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 366,8 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 473,4 млн доларів.

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ПриватБанк