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ПриватБанк проиграл суд по делу о вкладах Суркисов

Автор: РБК-Украина

В среду, 2 августа, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, к государственному "ПриватБанку". Дело касается обслуживания депозитов компаний на 350 млн долларов.

Об этом сообщил юрист банка Андрей Пожидаев во время брифинга по результатам судебного заседания.

"С точки зрения закона, в удовлетворении заявления должны были отказать, на это мы ожидаем от справедливого и разумного, взвешенного суда", - заявил он.

По словам юриста, "ПриватБанк" не собирается выплачивать 350 млн долларов в пользу оффшорных компаний, но Государственная исполнительная служба может взыскать их по запросу второй стороны.

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"Дальнейший порядок действий возлагается на плечи Государственной исполнительной службы. Именно она должна совершить или не совершить те действия, которые были определены Печерским районным судом", - добавил Пожидаев.

Юрист отметил, что банк будет подавать апелляцию. О намерении обжаловать решение Печерского районного суда также заявил министр юстиции Денис Малюська.

"Мы обязательно обжалуем решение в апелляционной инстанции", - написал он в Facebook.

Напомним, ранее "ПриватБанк" заявлял об обнаружении подделки документов в деле о депозитах на 250 млн долларов семьи Суркисов.

Кроме того, в государственном "Приватбанке" объясняли, что суд может обязать Государственную исполнительную службу принудительно взыскать с банка средства в пользу семьи Суркисов.

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