ПриватБанк проиграл суд по делу о вкладах Суркисов

В среду, 2 августа, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, к государственному "ПриватБанку". Дело касается обслуживания депозитов компаний на 350 млн долларов.

Об этом сообщил юрист банка Андрей Пожидаев во время брифинга по результатам судебного заседания.

"С точки зрения закона, в удовлетворении заявления должны были отказать, на это мы ожидаем от справедливого и разумного, взвешенного суда", - заявил он.

По словам юриста, "ПриватБанк" не собирается выплачивать 350 млн долларов в пользу оффшорных компаний, но Государственная исполнительная служба может взыскать их по запросу второй стороны.

"Дальнейший порядок действий возлагается на плечи Государственной исполнительной службы. Именно она должна совершить или не совершить те действия, которые были определены Печерским районным судом", - добавил Пожидаев.

Юрист отметил, что банк будет подавать апелляцию. О намерении обжаловать решение Печерского районного суда также заявил министр юстиции Денис Малюська.

"Мы обязательно обжалуем решение в апелляционной инстанции", - написал он в Facebook.

Напомним, ранее "ПриватБанк" заявлял об обнаружении подделки документов в деле о депозитах на 250 млн долларов семьи Суркисов.

Кроме того, в государственном "Приватбанке" объясняли, что суд может обязать Государственную исполнительную службу принудительно взыскать с банка средства в пользу семьи Суркисов.