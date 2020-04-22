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Кредитные каникулы ввели 30 украинских банков

Новости » Экономика     22.04.2020 - 13:48
Кредитные каникулы ввели 30 украинских банков
Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

Большинство банков, кредитующих население, ввели каникулы

Кредитные каникулы полностью или частично ввели 30 украинских банков. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как отметили в пресс-службе, кредитные каникулы ввели большинство банков, которые активно работают с населением.

"Также эту опцию внедрили и большинство банков, активно кредитующих население или малый бизнес. Есть банки, которые работают исключительно с крупным бизнесом. Такие банки в индивидуальном порядке прорабатывают вопрос кредитных каникул с клиентами", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, кредитные каникулы - это отсрочка долга, а не его прощение. Кредитные каникулы являются лишь отсрочкой в расчетах клиента с банком на период карантина. Это может касаться уплаты основной суммы кредита ("тела" кредита) или начисленных процентов в зависимости от предложения банка. Кроме того, кредитные каникулы не уменьшают сумму долга.

В НБУ напомнили, что о каникулах и реструктуризации нужно договориться непосредственно с банком.

Напомним, Национальный банк Украины направил банкам письмо с рядом рекомендаций для работы с заемщиками, которые потеряли доход из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавирус.

Как сообщало РБК-Украина, государственный "ПриватБанк" объявил "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей с 1 марта 2020 до конца мая.

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