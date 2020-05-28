ПриватБанк продовжив кредитні канікули: скільки можна не платити

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Для отримання відстрочки необхідно подати додаткову заявку

Державний "ПриватБанк" продовжив кредитні канікули для малого і середнього бізнесу і підприємців, введені з початку карантину у березні. Відстрочка по платежах буде діяти до кінця липня.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, така відстрочка платежів діє для всіх клієнтів малого та середнього бізнесу по продуктам "Кредитний ліміт на рахунок" і "Кредитний ліміт Підприємницький", за яким вимога обов'язкового щомісячного обнулення лімітів перенесено на 31 липня 2020 року.

Для отримання відстрочки по відсотках та щомісячним комісіям клієнтам необхідно додатково подати заявку.

Також до кінця липня банк скасував нарахування штрафів і пені за всім вже простроченими раніше кредитами клієнтів малого та середнього бізнесу.

Нагадаємо, кредитні канікули введені "ПриватБанком" як за кредитами без простроченої заборгованості, так і по кредитах, які не були погашені вчасно з початку березня.

Зазначимо, кредитні канікули повністю або частково ввели 30 українських банків.

У той же час, кредитні канікули це облямівки виплати боргу, а не його прощення.

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Автор: Олександр Білоус