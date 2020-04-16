ПриватБанк продал на аукционах 25 нефтебаз почти за 100 млн грн

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Государственный банк избавился от лишних активов

Государственный "ПриватБанк" продал через электронный аукцион OpenMarket (Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции) 25 нефтебаз на общую сумму 93 392 847 грн. Об этом сообщает пресс-служба СЕТАМ.

Как отметили в пресс-службе, нефтебазы проданы в рамках добровольной продажи на площадке OpenMarket.

Нефтебаза с наибольшим приростом цены 620% находится в городе Коростень Житомирской области. А лот, за который соревновались больше всего участников - 11, находится в Житомире.

По данным пресс-службы СЕТАМ, общая сумма реализованного имущества "ПриватБанка" через площадку OpenMarket в рамках добровольной продажи, составляет 332 млн грн.

Напомним, государственный ПриватБанк выставил на электронный аукцион OpenMarket десять нефтебаз с уценкой - от 1% до 87%. Нефтебазы находятся в Кировоградской, Харьковской, Житомирской, Сумской и Хмельницкой областях.

Как сообщало РБК-Украина, в январе 2020 года, государственный ПриватБанк выставил на аукцион половину административно-общественного комплекса, в который входит дом, известный как резиденция руководителя СССР Леонида Брежнева.