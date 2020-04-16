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ПриватБанк продав на аукціонах 25 нафтобаз майже за 100 млн грн

Новини » Економіка     16.04.2020 - 15:12
ПриватБанк продав на аукціонах 25 нафтобаз майже за 100 млн грн
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Державний банк позбувся зайвих активів

Державний "ПриватБанк" продав через електронний аукціон OpenMarket (Державне підприємство "СЕТАМ" Міністерства юстиції) 25 нафтобаз на загальну суму 93 392 847 грн. Про це повідомляє прес-служба СЕТАМ.

Як зазначили в прес-службі, нафтобази продані в рамках добровільного продажу на майданчику OpenMarket.

Нафтобаза з найбільшим приростом ціни 620% знаходиться у місті Коростень Житомирської області. А лот за який позмагались найбільше учасників - 11, знаходиться в Житомирі.

За даними прес-служби СЕТАМ, загальна сума реалізованого майна "ПриватБанку" через майданчик OpenMarket, в рамках добровільного продажу, становить 332 млн грн.

Нагадаємо, державний "ПриватБанк" виставив на електронний аукціон OpenMarket десять нафтобаз з уцінкою - від 1% до 87%. Нафтобази знаходяться в Кіровоградській, Харківській, Житомирській, Сумській, та Хмельницькій областях.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні 2020 року, державний "ПриватБанк" виставив на аукціон половину адміністративно-громадського комплексу, до якого входить будинок, відомий як резиденція керівника СРСР Леоніда Брежнєва.

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