Государственный ПриватБанк отчитался о рекордной прибыли

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

После нескольких лет убыточности банк приносит прибыль

Чистая прибыль государственного "ПриватБанка" за январь-октябрь 2019 года составила 28 млрд грн, что вдвое превышает финансовый результат деятельности банка в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в пресс-службе, прирост кредитного портфеля "ПриватБанка" за 9 месяцев 2019 года составил 14,9%, а прирост чистых активов "ПриватБанка" с начала 2019 года составил 2%.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Чистый убыток банка в 2016 году составил 176,64 млрд грн, в 2017 году - 23,99 млрд грн. В 2018 году "ПриватБанк" впервые после национализации получил чистую прибыль - 12,52 млрд грн. Банк перечислил в госбюджет 90% прибыли за прошлый год - 11,5 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, платежеспособные банки Украины за 10 месяцев 2019 года получили 52 млрд грн чистой прибыли, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (14,8 млрд грн). По данным НБУ, доходы банков в текущем году выросли на 23% до 201 млрд грн, тогда как расходы - на 0,4% до 149 млрд грн.