ПриватБанк призупинить платежі у "Приват24" в ніч на 26 січня

ПриватБанк в ніч на 26 січня буде проводити регламентні роботи. Платежі в "Приват24" будуть призупинені з опівночі до 5 ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПриватБанк .

"У ніч на 26 січня, з 00:00 до 05:00, ми проводимо планові регламентні роботи, щоб забезпечити стабільну та безпечну роботу наших сервісів", - пояснили в пресслужбі банку.

За їх даними, на цей час платежі у "Приват24" для фізичних осіб будуть тимчасово недоступні.



"Ми заздалегідь плануємо такі роботи в нічний час, коли більшість користувачів не здійснює операцій. Якщо у вас є важливі платежі – радимо провести їх заздалегідь або після завершення робіт", - додали представники банку.