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ПриватБанк призупинить платежі у "Приват24" в ніч на 26 січня

Україна, Субота 25 січня 2025 20:16
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ПриватБанк призупинить платежі у "Приват24" в ніч на 26 січня Фото: ПриватБанк призупинить платежі у "Приват24" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

ПриватБанк в ніч на 26 січня буде проводити регламентні роботи. Платежі в "Приват24" будуть призупинені з опівночі до 5 ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПриватБанк.

"У ніч на 26 січня, з 00:00 до 05:00, ми проводимо планові регламентні роботи, щоб забезпечити стабільну та безпечну роботу наших сервісів", - пояснили в пресслужбі банку.

За їх даними, на цей час платежі у "Приват24" для фізичних осіб будуть тимчасово недоступні.

ПриватБанк призупинить платежі у &quot;Приват24&quot; в ніч на 26 січня
"Ми заздалегідь плануємо такі роботи в нічний час, коли більшість користувачів не здійснює операцій. Якщо у вас є важливі платежі – радимо провести їх заздалегідь або після завершення робіт", - додали представники банку.

Порушення в роботі "Приват24"

Зазначимо, що ПриватБанк зазвичай попереджає про проведення регламентних робіт.

Так, наприклад, 19 жовтня користувачів інформували про тимчасову недоступність застосунку в ніч на 20 жовтня.

Це було необхідно для забезпечення безпеки операцій з платіжними картками. Подібні роботи також проводилися в ніч проти 22 вересня.

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