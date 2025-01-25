ПриватБанк приостановит платежи в "Приват24" в ночь на 26 января
ПриватБанк в ночь на 26 января будет проводить регламентные работы. Платежи в "Приват24" будут приостановлены с полуночи до 5 утра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПриватБанк.
"В ночь на 26 января, с 00:00 до 05:00, мы проводим плановые регламентные работы, чтобы обеспечить стабильную и безопасную работу наших сервисов", - пояснили в пресс-службе банка.
По их данным, на это время платежи в "Приват24" для физических лиц будут временно недоступны.
"Мы заранее планируем такие работы в ночное время, когда большинство пользователей не осуществляет операций. Если у вас есть важные платежи - советуем провести их заранее или после завершения работ", - добавили представители банка.
Нарушения в работе "Приват24"
Отметим, что ПриватБанк обычно предупреждает о проведении регламентных работ.
Так, например, 19 октября пользователей информировали о временной недоступности приложения в ночь на 20 октября.
Это было необходимо для обеспечения безопасности операций с платежными картами. Подобные работы также проводились в ночь на 22 сентября.
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