ПриватБанк предупредил о возможных сбоях в работе своих сервисов

Украинский "ПриватБанк" предупредил о возможных задержках в работе своих сервисов. Они связаны с восстановлением нормального функционирования системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "ПриватБанка".
"23 апреля с 18:00 до 19:00 наши клиенты могут снова столкнуться с временными задержками в работе Приват24, сервисов банка, сети банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы", - говорится в Twitter кредитного учреждения.
В банке добавили, что задержки связаны с техническими работами, которые проводятся для скорейшего восстановления системы.
Напомним, сегодня в работе "ПриватБанка" произошел технический сбой, что вызвало перебои в Приват24 и других сервисах.
Отметим, к обеду "ПриватБанк" сообщил о восстановлении работы сервисов.
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