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В ПриватБанке произошел технический сбой: что известно

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Украина, Суббота 23 апреля 2022 11:54
В ПриватБанке произошел технический сбой: что известно Фото: в ПриватБанке произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В ПриватБанке 23 апреля произошел технический сбой. Возможны проблемы и задержки в работе сервисов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"На каналах связи произошел сбой. Из-за этого сегодня возможны перебои и задержки в работе сервисов банка, сети банкоматов и оплатами картами через торговые терминалы", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты банка занимаются восстановлением стабильной работы всех сервисов.

Напомним, ПриватБанк ранее сообщил график работы на Пасху. Все отделения не будут работать 23 и 24 апреля.

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