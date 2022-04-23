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ПриватБанк восстановил работу сервисов после сбоя

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Киев, Суббота 23 апреля 2022 14:48
ПриватБанк восстановил работу сервисов после сбоя Фото: у "ПриватБанка" сегодня был технический сбой (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Украинский "ПриватБанк" восстановил работу своих сервисов после сбоя. Сегодня наблюдались проблемы в работе банкоматов и терминалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook представителя банка Олега Серги.

"ПриватБанк возобновляет стабильную работу всех сервисов банка, Приват24, сети банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы. Спасибо за понимание!", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в работе "ПриватБанка" произошел технический сбой, в связи с чем наблюдались перебои в Приват24 и других сервисах.

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